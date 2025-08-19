Lavrov'dan Alaska Zirvesi Değerlendirmesi: İyi Bir Atmosferde Geçti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Alaska eyaletinde düzenlenen ABD- Rusya zirvesinin iyi bir atmosferde gerçekleştiğini belirterek, "ABD Başkanı Donald Trump ve ekibi, özellikle Alaska'daki toplantıdan sonra, bu krizi çözmek için çok daha derin bir yaklaşım benimsedi." dedi.

Lavrov, Rus devlet kanalı Rossiya-24'e, ABD ile Ukrayna konusunda yürüttükleri temaslara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 15 Ağustos'ta Alaska'da yapılan zirveye ilişkin konuşan Lavrov, "İyi bir atmosfer vardı. Bu durum Putin ve Trump'ın görüşmelerden sonra yaptıkları açıklamalara da yansıdı. Açıkçası faydalı bir görüşme oldu." ifadelerini kullandı.

Lavrov, Trump ve ekibinin Ukrayna konusunda uzun vadeli, sürdürülebilir ve güvenilir bir sonuca ulaşmayı samimi bir şekilde istediğini kaydederek, "ABD Başkanı Donald Trump ve ekibi, özellikle Alaska'daki toplantıdan sonra, bu krizi çözmek için çok daha derin bir yaklaşım benimsedi." dedi.

ABD'nin, Ukrayna krizinin ardındaki temel nedenlerin ortadan kaldırılmasına olan ihtiyacı daha fazla anladığını vurgulayan Lavrov, Putin'in söz konusu nedenler hakkında daha önce çok sayıda açıklama yaptığının altını çizdi.

Lavrov, Ukrayna konusunda üçlü veya ikili hiçbir müzakere formatını reddetmediklerini söyledi.

Zelenskiy'nin anayasa açıklamaları

Ukrayna'daki Kırım ve Donbas gibi bölgelere atıfta bulunarak bazı bölgeleri ele geçirmeyi hiçbir zaman hedeflemediklerini belirten Lavrov, "Amacımız, yüzyıllardır bu topraklarda yaşayan, hem Kırım'da hem de Donbas'ta bu topraklar için kan döken, Odesa, Nikolayev ve diğerleri gibi şehirler, limanlar, fabrikalar, tesisler ve fabrikalar kuran insanları, Rus halkını korumaktı." diye konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, anayasa elvermediği için toprak meselesini masaya getirmeyeceğine yönelik açıklamalar yaptığını anımsatan Lavrov, Rus diline yönelik yasakların ise yasalaştığını söyledi.

Lavrov, Ukrayna Anayasası'na göre Rusların ve diğer azınlıkların haklarının korunması gerektiğini belirterek, "Anayasasını gerçekten önemsiyorsa, o zaman bu yükümlülüğün yer aldığı ilk maddelerinden başlamalıdır." ifadesini kullandı.