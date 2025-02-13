Şarkıcı Latif Doğan, Antalya'daki Adıyamanlı hemşehrilerini ziyaret etti.

Bir program için Antalya'ya gelen Doğan, Besnililer Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneğinde Adıyamanlılarla buluştu.

Hemşehrileriyle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Doğan, gittiği her ilde bu tür ziyaretlere önem verdiğini ifade etti.

Dernek başkanı Ömer Güllü de 6 Şubat 2023'te yaşanan depremden en fazla etkilenen illerden birinin Adıyaman olduğunu hatırlattı.

Depremden sonra birçok ailenin Adıyaman'dan ayrılarak başka kentlerde göç etmek zorunda kaldığını vurgulayan Güllü, "Bu illerden birisi de Antalya oldu. Buraya gelen hemşehrilerimiz için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Hemşehrimiz Latif Doğan da ziyaretiyle bizleri yalnız bırakmadı. Latif Doğan'ın bu desteği, birlikteliğimize büyük katkı sağlayacaktır." dedi.

Latif Doğan, ziyaretinin ardından dernek üyeleriyle fotoğraf çektirdi.