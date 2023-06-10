Lastik bottaki 27 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 27 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Kaçak göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 27 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik ekipleri, önceki gün saat 06.30 sıralarında, Ayvacık ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden Sahil Güvenlik Botu, lastik bottaki 27 kaçak göçmeni kurtardı. Kaçak göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.