Haberler

Laricani'den, Trump'ın "İran'ın elektrik şebekesini bir saatte imha ederiz" açıklamasına yanıt Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın elektrik şebekesini yok etme tehdidine "Eğer bunu yaparlarsa, tüm bölge yarım saatten kısa sürede karanlığa gömülecek.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın elektrik şebekesini yok etme tehdidine "Eğer bunu yaparlarsa, tüm bölge yarım saatten kısa sürede karanlığa gömülecek." şeklinde cevap verdi.

Laricani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, ABD Başkanı Donald Trump'ın, kısa süre önce yaptığı bir konuşmada, "İran'ın elektrik sistemini bir saat içinde imha edebileceğine" dair ifadelerine yanıt verdi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Laricani şunları kaydetti:

"Eğer bunu yaparlarsa, tüm bölge yarım saatten kısa sürede karanlığa gömülecek ve karanlık, güvenli bir yere kaçmaya çalışan ABD askerlerini avlamak için bolca fırsat sağlayacak."

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama

İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İBB davası gerginlikten yapılamıyor! Hakim duruşmayı sonlandırdı

İBB davası gerginlikten yapılamıyor! Hakim duruşmayı sonlandırdı
Cinsel tacizden tutuklanan belediye başkanı Hasbi Dede için tepki çeken karar

Cinsel tacizden tutuklanan belediye başkanı için tepki çeken karar
Memurluktan istifa edip bu işe başladı! Tanesini 1 milyona liraya satıyor

Memurluğu bırakıp bu işe başladı! Tanesini 1 milyona liraya satıyor
63 yaşındaki Seda Sayan'a ne oldu? Son halini görenler tanıyamıyor

63 yaşındaki Seda Sayan'a ne oldu? Son halini görenler şok
İBB davası gerginlikten yapılamıyor! Hakim duruşmayı sonlandırdı

İBB davası gerginlikten yapılamıyor! Hakim duruşmayı sonlandırdı
Fener taraftarını kara kara düşündüren gelişme

Fener taraftarını kara kara düşündüren gelişme
Trabzonspor–Çaykur Rizespor maçına konuk ekip taraftarları alınmayacak

O takım taraftarlarına kötü haber! Bu maça gidemeyecekler