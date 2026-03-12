Laricani'den, Trump'ın "İran'ın elektrik şebekesini bir saatte imha ederiz" açıklamasına yanıt Açıklaması

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın elektrik şebekesini yok etme tehdidine "Eğer bunu yaparlarsa, tüm bölge yarım saatten kısa sürede karanlığa gömülecek." şeklinde cevap verdi.

Laricani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, ABD Başkanı Donald Trump'ın, kısa süre önce yaptığı bir konuşmada, "İran'ın elektrik sistemini bir saat içinde imha edebileceğine" dair ifadelerine yanıt verdi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Laricani şunları kaydetti:

"Eğer bunu yaparlarsa, tüm bölge yarım saatten kısa sürede karanlığa gömülecek ve karanlık, güvenli bir yere kaçmaya çalışan ABD askerlerini avlamak için bolca fırsat sağlayacak."