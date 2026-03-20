Tatil cennetine nisan ayına günler kala kar düştü
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde etkili olan kar yağışı, Dumanlı köyü dağlarını beyaz örtüyle kaplarken, sürücüler zor anlar yaşadı. Ekipler, kayganlaşan zemin nedeniyle yolda kalan araçlar için çalışma başlattı.
SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI
İlçeye 25 kilometre uzaklıktaki Dumanlı köyü dağları, beyaz örtüsüyle kaplandı. Kar yağışı nedeniyle sürücüler, zor anlar yaşarken, bazı araçların kayganlaşan zeminde yoldan çıkması nedeniyle ekipler çalışma başlattı.
POLİSTEN VATANDAŞLARA UYARI
Polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri zincir bulundurmaları ve hız limitlerine dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.
Kaynak: AA / Ercan Özçetin