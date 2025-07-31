Lapseki'de Kadınlar Konağı'nda Sanat Sergisi Açıldı

Lapseki'de Kadınlar Konağı'nda Sanat Sergisi Açıldı
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Lapseki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından düzenlenen kurslara katılan kadınların eserlerinden oluşan sergi, Lapseki Kadınlar Konağı'nda gerçekleştirildi.

Lapseki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın kurslarına katılanların eserlerinden oluşan sergi açıldı.

Kadınlar Konağı'nda yapılan açılış törenine, Lapseki Kaymakamı Cafer Ekinci, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Evran, MHP İlçe Başkanı Hüseyin Sevinç, Lapseki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ayhan Güler, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'ın eşi Kevser Turan ve kursiyerler ile çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu programda Lapseki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ayhan Güler, konuşma yaptı.

Güler, 2019'dan beri çalışmalara devam ettiklerini belirterek, merkezde çeşitli alanlarda birçok kadına kurs verildiğini söyledi.

Konuşmanın ardından kursiyerlerin eserlerinden oluşan sergi açıldı.

Program, kursiyerlere belgelerinin verilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Ercan Özçetin - Güncel
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