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Çanakkale'de denizde boğulan 14 yaşındaki çocuk Tekirdağ'da toprağa verildi

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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde denizde kaybolduktan sonra cansız bedenine ulaşılan 14 yaşındaki N.B, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde denizde kaybolduktan sonra cansız bedenine ulaşılan 14 yaşındaki kız çocuğu N.B, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde toprağa verildi.

Dün hayatını kaybeden N.B'nin cenazesi, ilçedeki Merkez Garaj Camisi'ne getirildi.

N.B'nin ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti.

Kılınan cenaze namazının ardından N.B'nin cenazesi ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Dün, N.B. (14), misafir olarak geldiği Lapseki'de arkadaşı E.C. (15) ile Yapıldak köyüne bağlı Saltıkaltı sahilinden denize girmiş, bir süre dalgalarla mücadele eden iki arkadaştan E.C. kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başarırken, yüzme bilmediği öğrenilen N.B. gözden kaybolmuştu. Ekiplerin arama çalışmalarının ardından N.B'nin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel
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