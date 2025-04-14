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Lanzhou'daki Kömür Madeninde Karbondioksit Patlaması: 5 Ölü, 9 Yaralı

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Çin'in Gansu eyaletinde bulunan bir kömür madeninde meydana gelen karbondioksit patlaması sonucu 5 işçi hayatını kaybetti, 9 işçi yaralandı. Olay, işçilerin kazı platformunda bulundukları sırada gerçekleşti ve yaralıların tedavisi sürüyor.

LANZHOU, 14 Nisan (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin merkezi Lanzhou'daki bir kömür madeninde pazar günü meydana gelen karbondioksit patlaması sonucu 5 işçi hayatını kaybetti, 9 işçi ise yaralandı.

Kaza, işçilerin kömür madenindeki bir kazı platformunda bulundukları sırada meydana geldi.

Yaralıların acil tıbbi tedavisi sürüyor.

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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