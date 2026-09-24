Lalapaşa ve Meriç kaymakamları köy ziyaretlerinde vatandaşlarla buluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Lalapaşa Kaymakamı Mustafa Çolak, Çömlek köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.

Çolak, İl Genel Meclis Üyesi Serdar Özvatan, Ziraat Odası Başkanı Taner Öztürk ve ilgili kurum amirleriyle köyü ziyaret etti.

Vatandaşlarla sohbet eden Çolak, köy sakinlerinin talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

Odabaşı Kadıdondurma köyünü ziyaret etti

Meriç Kaymakamı Feyza Nur Odabaşı, Kadıdondurma köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Köy sakinleriyle sohbet eden Odabaşı, ev yapımı yufka hazırlığına eşlik etti.

Odabaşı, ziyaretin ardından misafirperverliklerinden dolayı köy sakinlerine teşekkür etti.

Kaynak: AA