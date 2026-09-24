Haberler

Lalapaşa ve Meriç kaymakamları köy ziyaretlerinde vatandaşlarla buluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Lalapaşa ve Meriç kaymakamları köy ziyaretlerinde vatandaşlarla buluştu
Güncelleme:
+6 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lalapaşa Kaymakamı Mustafa Çolak Çömlek köyünde, Meriç Kaymakamı Feyza Nur Odabaşı Kadıdondurma köyünde vatandaşlarla buluştu. Çolak talep ve ihtiyaçları dinledi; Odabaşı yufka hazırlığına eşlik ederek köy sakinlerine teşekkür etti.

Lalapaşa Kaymakamı Mustafa Çolak, Çömlek köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.

Çolak, İl Genel Meclis Üyesi Serdar Özvatan, Ziraat Odası Başkanı Taner Öztürk ve ilgili kurum amirleriyle köyü ziyaret etti.

Vatandaşlarla sohbet eden Çolak, köy sakinlerinin talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

Odabaşı Kadıdondurma köyünü ziyaret etti

Meriç Kaymakamı Feyza Nur Odabaşı, Kadıdondurma köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Köy sakinleriyle sohbet eden Odabaşı, ev yapımı yufka hazırlığına eşlik etti.

Odabaşı, ziyaretin ardından misafirperverliklerinden dolayı köy sakinlerine teşekkür etti.

Kaynak: AA
Fon soruşturması derinleşiyor! Doğa Sigorta'nın sahibi Nihat Kırmızı dahil 3 kişi daha tutuklandı

Fon soruşturması derinleşiyor! Nihat Kırmızı dahil 3 kişi tutuklandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Şimşek'in açıklaması sonrası memur ve emekli maaşında hesaplar değişti

Sinyali verdi, memur ve emekli maaşında hesaplar değişti
Temizlik projesine katılan vekile vatandaştan tepki: 15 gündür sıra alamıyorum

Vatandaş sokakta gördüğü vekile böyle tepki gösterdi: 15 gündür...
Ekipler zeytin sineği için alarmda! Üreticiye 'takip edin' uyarısı

Ekipler yeşil altın için alarmda! İstilacı küçük ama zararı büyük
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM İklim Zirvesi'nde çok net mesaj: Kaybedecek vaktimiz kalmadı

BM İklim Zirvesi'nde çok net mesaj verdi: Kaybedecek vaktimiz kalmadı
Kars-Ardahan karayolunda yanan tır köprüden düştü, sürücü atlayarak kurtuldu

Şoför, bu alev topundan mucize eseri kurtuldu
Simge Sağın'ın kapısı her hafta çalıyor! 101 gülün kimden geldiğini o da bilmiyor

Simge Sağın'a 3 haftadır aynı sürpriz! Her seferinde tam 101 tane

ABD'de iki çocuk annesi kadın, eşi tarafından köpeğiyle ilişkiye girerken yakalandı

İki çocuk annesi eşini köpeğiyle ilişkiye girerken yakaladı