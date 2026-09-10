Lalapaşa'da kan bağışı kampanyası düzenlendi
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Lalapaşa ilçesinde Türk Kızılay tarafından kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.
Lalapaşa ilçesinde Türk Kızılay tarafından kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.
Kaymakamlık önünde Edirne Kızılay Şubesi koordinesinde düzenlenen kampanyaya, Kaymakam Mustafa Çolak, kurum amirleri, kamu personeli ve vatandaşlar katıldı.
Kampanya kapsamında gönüllüler kan bağışında bulunarak Türk Kızılayın kan stoklarına destek verdi.
Etkinlikte kan bağışının önemine dikkati çekilerek, vatandaşların düzenli kan bağışı konusunda duyarlı olmaları istendi.
Kan bağışında bulunanlara duyarlılıkları dolayısıyla teşekkür edildi.
Kaynak: AA