Lalapaşa'da hayvan yetiştiricilerine eğitim verildi Lalapaşa'da hayvan yetiştiricilerine yönelik eğitim düzenlendi. Lalapaşa'da hayvan yetiştiricilerine yönelik eğitim düzenlendi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıdanişment köyündeki eğitimde üreticilere buzağı hastalıkları, buzağı kayıplarının önlenmesi ve hastalıktan ari işletmelerin önemi konularında bilgi verdi. Eğitimlerin süreceği belirtildi. AA / Ogün Kurkan - Güncel Güncel Haberler

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