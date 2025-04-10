Laiklik, Demokrasinin Temelidir

(ANKARA) - Avukatlar Vakfı Başkan Yardımcısı Nazan Moroğlu, "Laiklik, demokrasinin, insan haklarının ve kadın haklarının temelidir. Laikliğe sahip çıkmak, çağdaşlaşmaya, bireylerin özgürlüğüne ve eşitliğe sahip çıkmaktır. Laiklik ilkesinin ülkemizin geleceği için hayati önem taşıdığını bir kez daha vurguluyoruz" dedi.

Avukatlar Vakfı Başkan Yardımcısı Nazan Moroğlu, bugün, laikliğe anayasal temelde atılan ilk adımın 97. yıl dönümü olduğunu belirterek, yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, laikliğin, insan haklarının ve demokratik hukuk devletinin vazgeçilmez güvencesi, demokrasinin, insan haklarının ve kadın haklarının temeli olduğunu belirten Moroğlu, şunları kaydetti:

"Hukuk devleti olma yolunda tarihi bir eşik aşılmıştır"

"Cumhuriyetimizin temel ilkelerinden biri olan laiklik doğrultusunda, 10 Nisan 1928 tarihinde Anayasa'da yapılan değişiklikle, 'Türkiye Devleti'nin dini İslam'dır' ibaresi çıkarılmıştır. Böylece devletin bütün dinlere eşit mesafede durması yönünde anayasal düzeyde ilk adım atılmış ve hukuk devleti olma yolunda tarihi bir eşik aşılmıştır. 5 Şubat 1937 tarihinde de Anayasa'da laiklik ilkesine yer verilmiştir. Ancak aradan geçen 97 yıla rağmen, bugün laiklik ilkesi gittikçe görünmez hale getirilmekte, eğitimden ekonomiye, aileden siyasete yaşamın her alanında dine referanslı bir yaşam biçimi topluma dayatılmaktadır. Özellikle kadın hakları, Medeni Kanun'un sağladığı kazanımlar, laik hukuk ilkeleri yok sayılmakta; toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesi törpülenmektedir.

Laiklik ilkesi sadece din ve devlet işlerinin ayrılması değildir. Aynı zamanda eğitim sisteminin, hukuk düzeninin ve kamusal yaşamın akla, bilime ve eşit yurttaşlık ilkesine dayanmasıdır. Bu yönüyle laiklik, kadın erkek eşitliğinin de anayasal güvencesidir. Laiklik ilkesinin zedelenmesi; erken yaşta evliliklerin artmasına, çocukların çağdışı eğitim yapılarıyla karşı karşıya bırakılmasına ve kadınların toplumsal hayattan dışlanmasına yol açmaktadır. Hatırlatmak gerekirki laiklik demokrasinin, insan haklarının ve kadın haklarının temelidir. Laikliğe sahip çıkmak, çağdaşlaşmaya, bireylerin özgürlüğüne ve eşitliğe sahip çıkmaktır. Laiklik ilkesinin ülkemizin geleceği için hayati önem taşıdığını bir kez daha vurguluyoruz. 10 Nisan'ın yıldönümünde bir kez daha altını çiziyoruz."