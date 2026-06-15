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Hollanda'da mahkeme, Esed rejimi milisi bir kişiyi işkence suçundan 26 yıl hapis cezasına çarptırdı

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Hollanda Lahey Bölge Mahkemesi, Suriye'de Esed rejimi döneminde sivillere işkence ve cinsel şiddet uygulayan 58 yaşındaki rejim milisini 19 uluslararası suçtan 26 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Hollanda'nın Lahey Bölge Mahkemesi, Suriye'de Beşşar Esed rejimi döneminde sivillere işkence ve cinsel şiddet uyguladığı tespit edilen 58 yaşındaki rejim milisi hakkında 19 uluslararası suçtan toplam 26 yıl hapis cezası verdi.

Mahkeme, sanığın Hama kırsalının doğusundaki Selimiye ilçesinde, Esed rejimine bağlı Ulusal Savunma Güçleri (USG) adına 2013-2014 yıllarında sivilleri sorguladığını belirledi.

Kararda, USG'nin rejim karşıtı protestoları bastırdığı, muhalifleri ve göstericileri gözaltına aldığı, ayrıca kendi gözaltı merkezlerine sahip olduğu ifade edildi.

Sanığın Selimiye çevresindeki üç farklı hapishanede sekiz mağdura karşı işkence, tecavüz ve diğer cinsel suçlar dahil 19 uluslararası suçtan sorumlu bulunduğu kaydedildi ve toplam 26 yıl hapis cezasına hükmedildi.

Mağdurlara işkencenin boyutu

Mahkeme, sanığın mağdurların tutsaklıkları süresince kelepçelenmesini ve gözlerinin bağlanmasını sağladığını, uzun süre dövüldüklerini, tekmelendiklerini, otomobil lastiği içinde sıkıştırıldıklarını, baş aşağı asıldıklarını ve elektrik şokuna maruz bırakıldıklarını kaydetti.

Ayrıca mağdurların bu süreçte çoğunlukla zorla çıplak bırakıldıkları belirtildi.

Mahkeme, sanığın söz konusu suçları diğer USG milisleriyle birlikte işlediğini ve birden fazla mağdura yönelik cinsel istismardan da suçlu bulunduğunu belirtti.

Kararda, sanığın duruşmalara katılan mağdurları defalarca aşağılaması ve hakaret etmesinin aleyhe değerlendirme nedeni olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA / Selman Aksünger
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