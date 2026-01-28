Nijerya'da yıkımları protesto edenlere polisin müdahalesi sonucu 17 kişi yaralandı

Nijerya'nın Lagos kentinde, Makoko başta olmak üzere yoksul mahallelerdeki yıkımları protesto eden göstericilere polisin gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etmesi sonucu 17 kişinin yaralandığı bildirildi.

"Yıkım, Zorla Tahliye, Arazi Gaspı ve Yerinden Edilmeye Karşı Koalisyon" tarafından düzenlenen protesto, sabah saatlerinde Ikeja Underbridge bölgesinde başladı.

Gösteriye, Makoko, Owode Onirin, Oworonshoki, Otumara, Baba-Ijora ve Ajegunle gibi son aylarda yıkımların yoğunlaştığı mahallelerden yüzlerce kişi katıldı.

Protestocular, "Yıkımları Durdurun, Bu Yasadışıdır" ve "Owode Onirin Esnafı İçin Adalet" yazılı pankartlar taşıdı.

Göstericiler, yıkımların önceden bildirim yapılmadan, tazminat ya da yeniden yerleştirme sağlanmaksızın gerçekleştirildiğini ve binlerce kişinin yerinden edildiğini savundu.

Protestonun öncülerinden aktivist Hassan Soweto ise Nijerya İşçi Kongresi'nin 17 Aralık 2025'te düzenlediği protestoda meclise girişine izin verildiğini hatırlatarak, karara itiraz etti.

Kısa süre sonra Lagos Eyalet Meclisi'nden üç milletvekili kalabalığa hitap etmek üzere dışarı çıktı ancak protestocular tarafından yuhalandı. Göstericilerin binaya girme talebinde ısrar etmesi üzerine milletvekilleri alandan ayrıldı.

Milletvekillerinin ayrılmasının ardından polis, kalabalığın üzerine göz yaşartıcı gaz attı. Gazdan, basın mensuplarının da etkilendiği bildirildi.

Yerel basın mensubu Tunde Okeowo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gazeteci arkadaşlarıyla dururken, polis tarafından itildiğini, göz yaşartıcı gaza maruz kaldığını ve yakın mesafeden ateş açıldığını söyledi.

Görgü tanıkları, polisin havaya gerçek mermiler sıktığını ve aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu protestocuları kovaladığını aktardı. Bunun sonucunda 17 kişi hastaneye kaldırıldı.

Lagos'ta son aylarda özellikle su kenarındaki ve balıkçıların yaşadığı gayriresmi yerleşimlerde yıkımlar hız kazandı. Aralık 2025'te eyalet yönetimi, Lagos Lagünü üzerindeki Makoko bölgesinde yapıların yıkımına başlamıştı. Bölge sakinleri, yüksek gerilim hatlarının 30 metre çevresiyle sınırlı olması gereken yıkımların anlaşmaya aykırı şekilde genişletildiğini savunuyor.

Lagos Eyalet Hükümeti ise yıkımların can güvenliğini, altyapıyı ve çevreyi korumak amacıyla yapıldığını savunarak, su yollarına ve enerji hatlarına yakın yapıların ciddi risk oluşturduğunu öne sürüyor.