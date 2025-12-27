Nijerya'da geleneksel 'Eyo Festivali' düzenlendi

Nijerya'nın Lagos kentinde düzenlenen geleneksel "Eyo Festivali" halkın yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Lagos halkının tarihi, gelenekleri ve kültürel kimliğini yansıtan festival kapsamında kent sokaklarında renkli yürüyüşler düzenlendi.

Yüzyıllardır sürdürülen etkinlik, hem yerel halktan hem de ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Festivalde katılımcılar, "Eyo" olarak adlandırılan maskeli figürler eşliğinde beyaz giysiler giydi.

Geleneksel kıyafetlerin tamamlayıcısı olan "Aga" adı verilen geniş kenarlı şapkalar takan katılımcılar, "Opambata" olarak bilinen uzun tahta asalar taşıdı.

Kültürel mirasın önemli bir parçası olarak kabul edilen Eyo Festivali, Lagos'ta önemli kişilerin anılması, tahta çıkış törenleri veya kentin tarihsel olaylarını simgeleyen özel günlerde düzenleniyor.

Müzik, dans ve geleneksel ritüeller eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikler, Lagos'un kültürel zenginliğini ortaya koyuyor.