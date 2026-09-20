Haberler

Lagonisi'de kasten yangın çıkardığı iddiasıyla 25 yaşındaki kişi gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Atina yakınlarındaki Lagonisi'de açık alanda çıkan yangını kasten çıkardığı iddiasıyla 25 yaşındaki bir kişi gözaltına alındı. İtfaiye, yangının açık alev kullanılarak kasıtlı çıkarıldığını belirledi; 50 metrekarelik kuru otluk alanı etkileyen yangın kontrol altına alındı.

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Lagonisi bölgesinde kasten yangın çıkardığı iddiasıyla 25 yaşındaki bir kişi gözaltına alındı.

Yunan basınındaki haberlere göre, Lagonisi'de sabah saatlerinde açık alanda çıkan yangın, yaklaşık 50 metrekarelik kuru otluk alanı etkiledi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle daha fazla yayılmadan kontrol altına alındı.

İtfaiyenin yürüttüğü incelemede, yangının açık alev kullanılarak kasıtlı şekilde çıkarıldığı belirlendi.

Doğu Attika Kundaklama Suçları Soruşturma Birimi ekipleri, yangını kasten çıkardığı şüphesiyle 25 yaşındaki yabancı uyruklu 1 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelinin, yarın savcılığa sevk edilmesi bekleniyor.

Yunanistan'da 1 Ocak-20 Eylül döneminde yangınlarla ilgili 356 kişi suçüstü prosedürü kapsamında gözaltına alındı, bunların 316'sı ihmal, 40'ı kasıtlı yangın çıkarmakla suçlandı. Aynı dönemde toplam 1,38 milyon avroyu aşan 807 idari para cezası kesildi.

Kaynak: AA
İrfan Can Kahveci'nin 482 günlük hasreti sona erdi

482 gündür bu anı bekliyordu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eskişehir'de laf atma kavgası kanlı bitti: 1 ağır yaralı

Tartışma tek bir sözle başladı, kanlı bitti
Amedspor, Süper Lig tarihine geçti

Tarihlerinde ilk kez katıldıkları Süper Lig'de tarihe geçtiler
Vedat Muriqi'den maç sonunda tepki: İnsan sağlığı da önemli

Maç sonunda tepkili: Buna bir ayar çekilsin, insan sağlığı da önemli
Sivrihisar'da 2 gün süren hava şöleni! Finali Türk Yıldızları'nın 6 jeti yaptı

Vecihi Hürkuş'un torunu da vardı! Finali Türk Yıldızları yaptı
Galatasaray'da Batrakov tartışması

Galatasaray'da tartışma çıkarttı
Galatasaray'ın yıldız futbolcusunun eşinden Okan Buruk tepkisi

Galatasaraylı futbolcunun eşinden Okan Buruk'a olay yaratacak tepki
Fenerbahçe'de 32 yıl sonra bir ilk

1994'ten bu yana bir ilk bu akşam gerçekleşti