Ladik'te polis memuru iftar programı ile emekliye ayrıldı
Ladik İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli başpolis İbrahim Bolat, 33 yıllık meslek hayatına iftar programı ile veda etti.

Ladik İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli başpolis İbrahim Bolat, 33 yıllık meslek hayatına iftar programı ile veda etti.

Ambarhan'da düzenlenen ve emniyet mensuplarının katıldığı iftar sonrası İlçe Emniyet Müdürü Ali Vedat Keleş ve Şehit Mehmet Erçin Merkez Karakol Amiri Uğur Özdemir tarafından Bolat'a teşekkür plaketi verildi.

Bolat, 33 yılık meslek hayatının son 9 yılını Ladik ilçesinde geçirdiğini belirterek, "Bu ilçede çok güzel günler geçirdim. Ladiklileri ve meslektaşlarımı hiç unutmayacağım. Çok zor bir mesleği vatandaşlarımıza 33 yıl hizmetle alnımın akıyla tamamladığım için çok mutluyum. Hakkınızı helal ediniz, benim hakkım varsa helal olsun." ifadelerini kullandı.??????????????

Kaynak: AA / İsmail Ergül
