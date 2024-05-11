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Samsun Ladik'te Öğrenci ve Vatandaşlara Trafik Bilgilendirme Etkinliği

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Samsun'un Ladik ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından öğrenci ve vatandaşlara trafik bilgilendirme etkinliği düzenlendi. İlçe merkezinde ve Şehit Salih Kayan İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, sürücülere, vatandaşlara ve öğrencilere trafik kuralları anlatıldı ve uygulamalı eğitimler verildi. Ayrıca, broşürler dağıtılarak trafik güvenliği konusunda bilgilendirme yapıldı.

Samsun'un Ladik ilçesinde güvenlik güçlerince öğrenci ve vatandaşlara trafik ile ilgili bilgi verildi.

Ladik ilçesinde trafik etkinlikleri kapsamında öğrenci ve vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından ilçe merkezinde ve Şehit Salih Kayan İmam Hatip Ortaokulu'nda trafik eğitimi verildi.

İlçede taşımacılık yapan sürücü ve yolculara, vatandaşlara ve öğrencilere trafik ve yaya güvenliği ile trafik kurallarına uyulması konusunda uygulamalı eğitim gerçekleştirildi.

Etkinlikte sürücülere, vatandaşlara ve öğrencilere trafik kurallarının anlatıldığı broşür de dağıtıldı.

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Kaynak: AA / Güncel

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