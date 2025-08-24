Ladik Protokolü, İstiklal Madalyası için Samsun Müzesi'ni Ziyaret Etti

Ladik protokolü Samsun Müzesi'ne ziyaret gerçekleştirdi.

İlçe protokolü, 101 yıl sonra Samsun'a getirilen İstiklal Madalyası'nı görmek için Samsun Müzesi'ni ziyaret etti.

Ladik Kaymakam Vekili Muhammet Özbalta yaptığı açıklamada, "İstiklal Madalyası yalnızca bir ödül değil, bağımsızlık mücadelesinde Anadolu'ya umut ve fedakarlık yaşatan bir kahramanlığın eşsiz bir sembolüdür." dedi.

Belediye Başkanı Adnan Topal ise "Milli Mücadele ruhunu yaşatan bu tarihi emanet, gelecek nesillere aktarmamız gereken en değerli mirastır. Samsun ve Ladik halkına bu kutsal emanet hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Müze ziyaretine Özbalta ve Topal ile İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Astsubay Başçavuş Şuayip Demir, İlçe Emniyet Müdürü Başkomiser Ali Vedat Keleş, İlçe Müftüsü Kemal Menceloğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Aksoy, Muharip Gaziler ile mahalle muhtarları katıldı.