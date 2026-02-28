Haberler

Ladik Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelere günlük yemek ulaştırıyor

Güncelleme:
Ladik Belediyesi, ihtiyaç sahibi 130 aileye iftarda sıcak yemek dağıtımı yapıyor. Belediye Başkanı Adnan Topal, yapılan yardımların Ramazan ruhuna uygun olarak devam edeceğini belirtti.

Ladik Belediyesi tarafından 130 aileye iftarda sıcak yemek dağıtılıyor.

Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, yaptığı açıklamada, belediye olarak ihtiyaç sahibi ailelere günlük sıcak yemek ulaştırdıklarını söyledi.

Çalışma arkadaşlarının kendi fırınlarında pişirilen ve iftara az süre kala çıkardıkları pidelerle sıcak yemekleri araçla evlere teslim ettiğini anlatan Topal, "Ayrıca belirlediğimiz ailelere ayni, nakdi ve gıda yardımları yaparak ramazan ayının ruhuna uygun paylaşmanın lezzetini hep birlikte yaşıyoruz." dedi.

Topal, imkanlar arttıkça daha çok aileye ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti.

Kaynak: AA / İsmail Ergül
