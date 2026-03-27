Hindistan'da çığ düşmesi sonucu 6 kişi öldü

Hindistan'ın Ladakh bölgesinde bir otoyola düşen çığ sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi. Olayda en az 15 araç çığ altında kaldı ve arama kurtarma çalışmaları devam etmekte.

Ladakh Bölge yetkilisi Vishal Atri yaptığı yazılı açıklamada, bölgedeki bir otoyola çığ düştüğünü, en az 15 aracın çığ altında kaldığını belirtti.

Atri, araçlarda bulunan 4 erkek, 1 kadın ve 1 çocuğun yaşamını yitirdiğini aktardı.

Yerel yetkililer hala birçok aracın kar altında olduğunu, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay
