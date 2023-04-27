- Laçin Koridoru'ndaki Azerbaycanlı çevrecilerin eylemi 134. gününde Karabağ'daki Ermeni nüfusun yaşadığı bölge ile Ermenistan arasındaki tek kara bağlantısı olan Laçin Koridoru'ndaki Azerbaycanlı çevrecilerin eylemi 134. gününde de devam ediyor.

- Laçin Koridoru'ndaki Azerbaycanlı çevrecilerin eylemi 134. gününde

BAKÜ - Karabağ'daki Ermeni nüfusun yaşadığı bölge ile Ermenistan arasındaki tek kara bağlantısı olan Laçin Koridoru'ndaki Azerbaycanlı çevrecilerin eylemi 134. gününde de devam ediyor.

Dağlık Karabağ'daki Ermeni nüfusun yaşadığı bölge ile Ermenistan arasındaki tek kara bağlantısı olan Laçin Koridoru, 2020'den bu yana Rus Barış Kuvvetleri tarafından kontrol altında tutuluyor.

Azerbaycanlı çevreciler, bölgedeki madenlerin yasa dışı olarak işletildiğini savunarak 12 Aralık 2022'de Laçin Koridoru'nu kapattı. Söz konusu eylem, 134. gününde de devam ediyor.