Laçin'de sis etkili oldu

Çorum'un Laçin ilçesi, gece boyunca etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin kısaldığı bir duruma tanıklık etti. Sıfır derecenin altındaki hava sıcaklığı, sürücülerin dikkatli olmasını gerektirdi.

Çorum'un Laçin ilçesinde sis etkili oldu.

Hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düştüğü ilçe merkezi sisle kaplandı.

Gece boyu devam eden sis nedeniyle görüş mesafesinin kısaldığı ilçede sürücüler dikkatli seyretti.

Çorum-Osmancık kara yolunda da etkili olan sis nedeniyle sürücüler yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

