Laçin'de sis etkili oldu
Çorum'un Laçin ilçesi, gece boyunca etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin kısaldığı bir duruma tanıklık etti. Sıfır derecenin altındaki hava sıcaklığı, sürücülerin dikkatli olmasını gerektirdi.
Kaynak: AA / Salih Can Keşliktepe - Güncel