Keman sanatçısı Laçin Akyol, Mersin'deki mezarı başında anıldı

Güncelleme:
Mersin'de trafik kazasında hayatını kaybeden 18 yaşındaki keman sanatçısı Laçin Akyol, ailesi ve sevenleri tarafından mezarı başında anıldı. Dua ve Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından yapılan anmada, genç sanatçının organlarının bağışlandığı belirtildi.

Mersin'de trafik kazasında 18 yaşında hayatını kaybeden keman sanatçısı Laçin Akyol, mezarı başında anıldı.

Akyol'u anmak için ailesi ve sevenleri Yenişehir ilçesinde bulunan Çiftlikköy Mezarlığı'nda bir araya geldi.

Kur'an-ı Kerim'in okunmasının ardından Akyol için kabri başında dua edildi.

Mezitli ilçesi Fatih Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda 25 Ocak 2025'te arkadaşıyla yolun karşısına geçmeye çalışırken İ.H.Ç'nin kullandığı otomobilin çarpması sonucu yaralanan 18 yaşındaki Laçin Akyol, tedavi gördüğü hastanede 7 Şubat 2025'te hayatını kaybetmiş, genç sanatçının organları ailesinin kararıyla bağışlanmıştı.

