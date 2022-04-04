KYK'de kalan öğrencilerden, ilkokul öğrencilerine kırtasiye ve giyim yardımı - Haberler

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KYK'de kalan öğrencilerden, ilkokul öğrencilerine kırtasiye ve giyim yardımı

AA - Ferhat Kayhan - Güncel
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KYK'de kalan öğrencilerden, ilkokul öğrencilerine kırtasiye ve giyim yardımı

Yerköy Molla Hüsrev Kredi ve Yurtlar Kurumunda (KYK) kalan öğrenciler, ilkokul öğrencilerine kırtasiye ve giyim yardımında bulundu.

Yerköy Molla Hüsrev Kredi ve Yurtlar Kurumunda (KYK) kalan öğrenciler, ilkokul öğrencilerine kırtasiye ve giyim yardımında bulundu.

Yurt müdürü Tuğrul Bozer, öğrencilerin sosyal sorumluluk kapsamında çeşitli faaliyetlerde bulunduğunu söyledi.

Öğrencilerin kendi imkanlarıyla ilkokul öğrencilerine kırtasiye ve giysi aldıklarını belirten Bozer, "Alınan malzemeler Şehit İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu'nda okuyan öğrencimize teslim edildi. Duyarlı davranışlarından dolayı öğrencilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

KYK'de kalan öğrencilerden Emel İlker de arkadaşlarıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye ve giysi yardımında bulunmayı kararlaştırdıklarını belirterek, "Amacımız faydalı işler yapmak ve öğrencileri mutlu etmekti." diye konuştu.

AA / Ferhat Kayhan - Güncel

Molla Hüsrev, Şehit, Kredi, Güncel, Haberler

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