Haberler

KYB lideri Talabani: "Bölgeyi kapsayan savaşın bir parçası değiliz"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) lideri Bafel Talabani, bölgedeki savaşın bir parçası olmadıklarını ve komşu ülkelere tehdit oluşturmayacaklarını açıkladı. Talabani, güvenlik güçlerinin öncelikle bölge halkını koruması gerektiğini vurguladı.

Irak'taki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) lideri Bafel Talabani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY), bölgedeki savaşın bir parçası olmadığını, hiçbir komşu ülkeye tehdit olmayacağını söyledi.

KYB'nin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, Talabani, Süleymaniye kentinde kendisine bağlı Peşmerge komutanları ile bir araya geldiği programda açıklamada bulundu.

Bölgedeki tüm taraflarla dostluklarını bir kez daha vurguladıklarını dile getiren Talabani, "IKBY, bölgeyi kapsayan savaşın bir parçası değildir. Hiçbir komşu ülkeye tehdit de olmayacaktır." dedi.

Güvenlik güçlerine, önceliklerinin bölge halkını korumak olduğunu hatırlatan Talabani, kanun dışı hiçbir grup ya da partinin halk için tehdit oluşturmasına izin verilmemesi uyarısında bulundu.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

