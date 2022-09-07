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KYB'li yetkili, "PKK'nın IKBY'deki 12-13 yaşındaki çocukları Avrupa vaadiyle Kandil'e götürdüğünü" söyledi

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KYB'li yetkili, 'PKK'nın IKBY'deki 12-13 yaşındaki çocukları Avrupa vaadiyle Kandil'e götürdüğünü' söyledi

Terör örgütü PKK'nın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) 12-13 yaşındaki çocukları Avrupa'ya götürme vaadiyle kandırarak Kandil'e kaçırdığı belirtildi.

Terör örgütü Pkk'nın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) 12-13 yaşındaki çocukları Avrupa'ya götürme vaadiyle kandırarak Kandil'e kaçırdığı belirtildi.

Irak'taki Kürdistan Yurtseverler Birliği Partisi'nin (KYB) Erbil'e bağlı Köysancak ilçesi Başkan Yardımcısı Aso Kakereş, konuya ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Kakereş, Pkk'nın sürekli olarak IKBY hükümetine sorun çıkardığını belirterek, "Son 2 yıldır PKK Köysancak'tan 12-13 yaşındaki birçok çocuğu Avrupa vaadiyle Karadağ ve Kandil'e götürdü." dedi.

PKK'nın gençleri kandırarak Kandil'e götürdüğünü belirten Kakereş, "Ardından o çocukları silah zoruyla evlerine geri getirdik. Onlardan birisi Peşmerge Bakanlığındaki bir komutanın yakınıydı. Sürekli olarak PKK ile bu sorunları yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

KYB'li yetkili, şunları söyledi:

"(18) Bu yaşın altındakiler çocuk sayılır ve bu nedenle yapılan olay da kandırmadır. Burada henüz 18 yaşına girmemiş çocuklar Avrupa'ya gitme hayali kurduğu için PKK onlarla irtibat kuruyor ve oraya götürme vaadiyle silah altına alıyor."

Kaynak: AA / Güncel

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