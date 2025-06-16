KYB'den İsrail'in İran'a Saldırısına Kınama ve Çağrı

Irak'taki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), İsrail'in İran'a yönelik saldırısını kınayarak, uluslararası topluma gerginliğin daha da artmasını önlemek için adım atma çağrısında bulundu.

KYB resmi internet sitesi PUK Media'da, KYB Başkanlığı Ofisinin, ??????İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışmalara ilişkin açıklamasına yer verildi.

Açıklamada, " Orta Doğu'da bu tehlikeli tırmanışı artıran ve Irak'ın egemenliğinin açık bir ihlalini oluşturan İran'a yönelik saldırıları kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bu tarz eylemlerin uluslararası hukukun temel ilkelerine zarar verdiği ve bölgeyi daha da istikrarsızlaştırma açısından önemli bir risk taşıdığı belirtilen açıklamada, uluslararası topluma daha fazla gerginliği önlemek için doğrudan adımlar atma çağrısında bulunuldu.

??????İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.