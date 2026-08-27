KVKK Mesai Takibi için Biyometrik Veri Kullanımına Açıklık Getirdi

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), "Mesai Takibi Amacıyla Biyometrik Veri İşlenmesi Hakkında İlke Kararı"na ilişkin veri sorumlularından gelen görüş talepleri üzerine kamuoyu duyurusu yayımladı.

Duyuruda, 2 Haziran'daki Resmi Gazete'de yayımlanan ilke kararına ilişkin, farklı sektörlerde faaliyet gösteren veri sorumlularınca çeşitli görüş taleplerinde bulunulduğu belirtildi.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 6. maddesinde özel nitelikli kişisel veriler arasında biyometrik verilerin de yer aldığı aktarılan duyuruda, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 3. maddesinde de biyometrik verilerin, elektronik sistemler aracılığıyla kimlik tespiti ve kimlik doğrulaması amacıyla alınan parmak izi, damar izi ve el ayasından elde edilen kişiye özgü veriler olarak tanımlandığı ifade edildi.

Avuç içi taraması veya parmak izi alınması gibi yöntemlerle elde edilen verilerin biyometrik veri olarak değerlendirilmemesi gerektiği yönünde görüşlerin ileri sürüldüğü bildirilen duyuruda, "Avrupa Birliği Veri Koruma Tüzüğü 51 numaralı gerekçesinde ifade edildiği üzere, belirli bir teknik yöntem kullanılarak gerçek kişiyi benzersiz şekilde tanımlamaya veya doğrulamaya elverişli hale getirilen veriler biyometrik veri niteliği taşımaktadır. Dolayısıyla, söz konusu verilerin matematiksel bir koda çevrilerek veri tabanında saklanması, biyometrik veri niteliğini ortadan kaldırmamaktadır." değerlendirmesine yer verildi.

Duyuruda, bazı tesis ve faaliyet alanlarının taşıdıkları güvenlik riski ile olası veri ihlallerinin doğurabileceği sonuçlar bakımından genel değerlendirmeden ayrıldığına işaret edilerek, bu alanlarda gerçekleştirilecek biyometrik veri işleme faaliyetlerinin de "yalnızca gerekli kritik alanlar ve kişilerle sınırlı tutulması ve ölçülü olması gerektiği" vurgulandı.

Mesai Takibi Amacıyla Biyometrik Veri İşlenmesi Hakkında İlke Kararı'nın yalnızca mesai takibi amacıyla gerçekleştirilen biyometrik veri işleme faaliyetlerine ilişkin olduğu belirtilen duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

"Çalışan devam takibi (mesai takibi) amacıyla gerçekleştirilen biyometrik veri işleme faaliyetleri bakımından veri sorumlularının ilke kararı doğrultusunda hareket etmeleri gerekmektedir. Mesai takibi dışında kalan biyometrik veri işleme faaliyetleri ise anılan ilke kararı kapsamında değerlendirilmeyecek olup faaliyetin hukuka uygunluğu, veri işleme amacı, işin niteliği ve somut olayın özellikleri dikkate alınarak bizzat veri sorumluları tarafından değerlendirilmelidir. Kurumumuza bu hususta intikal edecek ihbar veya şikayetlere ilişkin olarak ise Kurul tarafından her somut olay özelinde ayrıca değerlendirme yapılacaktır."

Kaynak: AA