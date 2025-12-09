Kvkk: Konaklama Tesislerinde Kimlik Fotokopisi Alınması Hukuka Aykırı

(ANKARA) - Kişisel Verileri Koruma Kurulu ( Kvkk ), turizm ve otelcilik sektöründe konaklama hizmeti alan kişilerden T.C. kimlik belgesi fotokopisi alınması uygulamasının sona erdirilmesine karar verdi. Kurul ayrıca, daha önce bu amaçla alınmış kimlik fotokopilerinin derhal imha edilmesi gerektiğini bildirdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan "Turizm ve Otelcilik Sektöründe Konaklama Hizmeti Alan Kişilerin T.C Kimlik Belgesi Fotokopisinin Kaydedilmesi Hakkında İlke Kararı"na göre Kvkk, otel ve diğer konaklama tesislerinde misafirlere ait kimlik belgesi fotokopilerinin alındığına ilişkin çok sayıda şikayet üzerine inceleme yaptı. Mevzuat hükümlerini değerlendiren Kurul, kimlik bilgileri kaydının zorunlu olduğunu, ancak kimlik fotokopisi alınmasının hukuki bir dayanağının bulunmadığını belirledi.

"Kimlik bilgileri kaydedilebilir, fotokopi alınamaz"

Kurul, konaklama tesislerinin 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu uyarınca konaklayanların ad, soyad, T.C. kimlik numarası gibi bilgilerini kayıt altına alma yükümlülüğünün bulunduğunu hatırlattı. Ancak bu doğrulama işlemi için kimlik belgesinin gösterilmesinin yeterli olduğu; fotokopi alınmasının Kanun'da açıkça öngörülmediği vurgulandı.

Kararda, kimlik fotokopisi alınmasının ilgili kişinin açık rızası olmadan gerçekleştirilemeyeceği ve bu işlemin KVKK'nın 6. maddesinde düzenlenen özel nitelikli kişisel verilere (din, kan grubu vb.) de erişim sağladığı için ayrıca hukuka aykırılık teşkil ettiği ifade edildi.

Önceden alınan fotokopiler imha edilecek

KVKK ayrıca, İlke Kararı'nın yürürlüğe girmesinden önce alınmış kimlik fotokopilerinin, Kanun'un 7. maddesi gereğince gereksiz hale gelen verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi yükümlülüğü kapsamında imha edilmesi gerektiğini duyurdu.

Sektöre uyarı: Hukuka aykırı işlem tespitinde yaptırım uygulanacak

Kararda ayrıca veri sorumlularının Kanun'un 12. maddesi kapsamında yeterli idari ve teknik tedbirleri almak zorunda oldukları hatırlatıldı. Kurul, kimlik fotokopisi alınmaya devam edildiğinin tespiti halinde Kanun'un 18. maddesi uyarınca idari yaptırım uygulanacağını açıkladı.