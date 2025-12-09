Haberler

KVKK'den "konaklama tesislerinde kimlik fotokopisinin alınamayacağına" ilişkin ilke kararı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, konaklama yerlerinde misafirlerden T.C. kimlik belgesi fotokopisi alınmasının sona erdiğini ve daha önce alınan fotokopilerin imha edilmesi gerektiğini açıkladı. Karar, kişisel verilerin gereksiz yere işlenmesine karşı bir önlem olarak değerlendiriliyor.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), konaklama yerlerinde misafir edilen kişilerin Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) kimlik belgesi fotokopisinin alınması uygulamasına son verilmesi ve daha önce alınan fotokopilerin imha edilmesi yönünde ilke kararı verdi.

KVKK'nin "Turizm ve Otelcilik Sektöründe Konaklama Hizmeti Alan Kişilerin T.C. Kimlik Belgesi Fotokopisinin Kaydedilmesi" hakkında ilke kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Turizm ve otelcilik sektörünün, insana hizmet etme niteliğinden dolayı kişisel verilerin en yoğun işlendiği sektörlerden biri olduğuna işaret edilen kararda, konaklama yerlerinde misafir edilen kişilerden T.C. kimlik belgesi fotokopisi alındığı yönünde şikayet ve ihbarlar geldiği belirtildi.

Kararda, teyit amacıyla olsa dahi T.C. kimlik belgesinin istenmesinin ardından fotokopisinin de alınarak kayda geçirilmesi şeklinde gerçekleşen kişisel veri işleme faaliyetinin, gereğinden fazla veri işleme sonucunu doğurmakla beraber bunun hukuki bir dayanağının da söz konusu olmadığı vurgulandı.

T.C. kimlik belgesi fotokopisinin kaydedilmesi işleminin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hukuka aykırı bir işleme faaliyeti olduğu sonucuna varıldığı bildirilen kararda, şunlar kaydedildi:

"Kurul tarafından yapılan değerlendirme neticesinde, turizm ve otelcilik alanında hizmet veren veri sorumluları tarafından, konaklama yerlerinde misafir edilen kişilerden T.C. kimlik belgesi fotokopisi alınması uygulanmasına son verilmesi, ilke kararının yayımlanmasından önce konaklama amacıyla hizmet alan ilgili kişilere ait T.C. kimlik belgesi fotokopilerini kayıt altına alan veri sorumlularının bu nitelikteki belgeleri Kanun'un 7. maddesine uygun olarak imha etmesi gerektiği sonucuna varılmıştır."

Kararda, belirtilen hususlara uygun hareket edilmediğinin tespiti halinde ilgili veri sorumluları hakkında Kanun'un 18. maddesi hükümleri çerçevesinde işlem tesis edileceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel
Bahis skandalı büyüyor: 22 hakem daha PFDK'ye sevk edildi

Bahis skandalında yeni perde! 22 isim daha tespit edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüntü Türkiye'den! Nedeni de hayli enteresan

Görüntü Türkiye'den! Olay kadar nedeni de enteresan
Türkiye bu olayı konuşuyor! İşte 3 gün boyunca toprakta gömülü kalan çocuğun ilk sözleri

İşte 3 gün boyunca toprakta gömülü kalan çocuğun ilk sözleri
Dünyanın en güçlü 10 telefonu belli oldu! Listede iPhone 17 yok

Dünyanın en iyi 10 telefonu belli oldu! Listede çarpıcı bir detay var
Kamyonun kasasında gördüğü manzaraya isyan etti: Ufacık çocuk ya, şuraya bak

Kamyonun kasasında gördüğü manzaraya isyan etti: Yazık günah
Görüntü Türkiye'den! Nedeni de hayli enteresan

Görüntü Türkiye'den! Olay kadar nedeni de enteresan
Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yaşam savaşı veriyor
Ülkeyi ayağa kaldıran skandal! Tatil adasında 17 erkekle birlikte yakalandı

Dünyaca ünlü tatil adasında 17 genç erkekle birlikte yakalandı
13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu

13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu
Herkes merak ediyordu! Rodrigo Becao'nun neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı

Herkes merak ediyordu! Neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı
Fenerbahçe ve Samsunspor'un UEFA maçlarının hakemleri belli oldu

Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek
İki komşu ülke arasında çatışma şiddetleniyor! Ölü sayısı yükseldi

İki komşu arasındaki çatışma şiddetleniyor! Yerleşim yerleri vuruldu
Engin Çağlar'ın çocuklarından miras iddialarına sert cevap! İlk ağızdan açıkladılar

Milyarlarca liralık miras söylentisi! Çocuklarından açıklama geldi
Hamam böceği yedirilen gencin dosyasında karar! Avukat isyan etti

Türkiye'nin günler konuştuğu olayda avukatı isyan ettiren karar
title