Kocaeli'de karla kaplanan yaylada gezen kızıl geyik görüntülendi
Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda, karla kaplanmış alanda gezen kızıl geyik cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kar yağışının ardından beyaza bürünen bölgede, geyik su birikintisinden su içerek doğayı keşfetti.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde karla kaplanan Kuzuyayla'da yürüyen kızıl geyik, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Samanlı Dağları'nın 1640 rakımlı zirvesinde yer alan Kuzuyayla Tabiat Parkı, 27 Aralık'ta başlayan kar yağışının ardından beyaza büründü.
Karla kaplı yaylada gezen kızıl geyik, bölgedeki belediye çalışanı tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Görüntülerde, kızıl geyiğin yaylada gezinmesi, su birikintisinin bulunduğu alandan su içmesi ve bir süre etrafı izlemesi yer alıyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Yeni güne Kuzuyayla'dan bu muhteşem görüntüyle başlıyoruz." ifadesini kullandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen "Kızıl Geyik Yerleştirme Projesi" kapsamında bu yıl Ormanya'da üretilen 15 kızıl geyik Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda doğaya bırakılmıştı.