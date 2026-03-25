Samsunlu esnaf sahiplendiği kuzuyu iş yerinde de yanından ayırmıyor

Samsun'da annesi ölen yaklaşık 20 günlük kuzuyu sahiplenen esnaf İlkay İsmailoğlu, "Kıvırcık" ismini verdiği hayvanı iş yerine de götürüyor.

İlkadım ilçesi Saathane Meydanı'nda cep telefonu işiyle uğraşan 53 yaşındaki İsmailoğlu, yaklaşık 4 ay baktığı arkadaşının kuzusunu geri verdi.

Başka bir hayvan sahiplenmek isteyen İsmailoğlu'na bir arkadaşı, birkaç gün önce annesi ölen yaklaşık 20 günlük kuzu getirdi.

"Kıvırcık" adını verdiği kuzuya evinde bakmaya başlayan İsmailoğlu, tek başına yaşadığı için iş yerine gittiğinde de hayvanı yanında götürüyor."

Sokaklarda İsmailoğlu'nun peşinden ayrılmayan "Kıvırcık", görenlerin ilgisini çekiyor.

"Gece bile beraber yatıyoruz"

İlkay İsmailoğlu, gazetecilere, bir arkadaşına ait kuzuyla başlayan hayvan sevgisinin zamanla güçlü bir bağa dönüştüğünü söyledi.

Bir arkadaşının getirdiği kuzuya 4 ay kadar baktığını belirten İsmailoğlu, "Benden daha sonra aldı o kuzuyu. Ağladım çünkü bağlanmıştım ona. Ondan sonra birkaç çobana söylemiştim, kuzu getirin bana, yavrusu olduğunda alayım diye." ifadesini kullandı.

Bir çobanın annesi ölen kuzuyu kendisine getirdiğini aktaran İsmailoğlu, "Ben de satın aldım. 4 günden beri beraberiz. Çiftlik, Mecidiye, Saathane Meydanı'nda beraber geziyoruz. Hiç ayrılmıyoruz birbirimizden. Gece bile beraber yatıyoruz. Ben çıktığım zaman evi yıkıyor, ağlıyor yani. Geldiğim zaman yanımda susuyor. Kokuma da alışmış. Sürekli yanımda." dedi.

İsmailoğlu, kuzunun yaklaşık 20 günlük olduğu bilgisini vererek, "Kuzunun bakımına özen gösteriyorum. Günde dört biberon süt içiyor. Koltuğa muşamba seriyorum, üstüne battaniye koyuyorum, o vaziyette yatıyor. Sabahleyin muşambayı yıkıyoruz." diye konuştu.

Kuzuyla arasında güçlü bir bağ oluştuğunu vurgulayan İsmailoğlu, "Çok güzel anlaşıyoruz. Çok sevimli, ikimiz de beraber birbirimizi bulmuşuz. İnşallah ayrılmayacağız." ifadelerini kullandı.

Saathane Meydanı'nda kuzuyu gören Dursun Şimga ise şaşırdığını dile getirerek, "Köpek, kedi olur ama kuzu olunca şaşırdık. Şuraya bak. Bir aylık bir şey." dedi.