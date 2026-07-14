Haberler

Kuzey Marmara Otoyolu'nda 11 kişinin öldüğü kazaya ilişkin yargılama sürdü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

28 Aralık 2023'te Sakarya'da 11 kişinin öldüğü, 62 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasına ilişkin 4 tutuksuz sanığın duruşması, eksik raporlar nedeniyle ertelendi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde, 28 Aralık 2023'te 11 kişinin hayatını kaybettiği, 62 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasına ilişkin 4 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada 2 sanık ve 1 müşteki avukatı salonda hazır bulundu, mazeret dilekçesi sunan diğer taraf avukatları duruşmaya katılmadı.

Mahkeme heyeti, önceki celselerde talep edilen kati raporların beklenmesini ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesini kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

Süreç

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 28 Aralık 2023'te, Giresun'daki cenaze töreninden dönenleri taşıyanların da aralarında olduğu 3'ü otobüs, 1'i tır 7 aracın karıştığı kazada 10 kişi ölmüş, 63 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan biri ise 17 Ocak 2024'te tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

Gözaltına alınan otobüs sürücüleri H.Ö, M.D, F.Ç, S.S, H.A, E.A. ve tır şoförü O.K, Adapazarı Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilmiş, E.A, H.A. ve M.D. Cumhuriyet Savcılığındaki sorgularının ardından serbest bırakılmıştı.

Şüphelilerden 50 ACU 195 plakalı Kayseri-İstanbul seferini yapan Metro Turizm'e ait otobüsün sürücüsü H.Ö, Ankara-İstanbul seferini yapan Kamil Koç'a ait 34 CYN 109 plakalı otobüsün şoförü S.S. ile 01 ZT 460 plakalı tırın sürücüsü O.K, çıkarıldıkları hakimlikçe "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklanmış, F.Ç. ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Mahkeme heyeti, davanın 20 Eylül 2024'te yapılan ilk duruşmasında tutuklu 3 sanığın adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar vermişti.

Kazada ölen Hüseyin Kamil Yıldız'ın eşi Merve Yıldız'ın avukatı Memduha Yılmaz Yıldız, ilk duruşmada, hafif ticari aracın direksiyon ve güneşliğindeki DNA'ların, aynı araçtaki Hilmi Yıldız'ın DNA'ları ile karşılaştırılmasını istemiş, Adli Tıp raporunda hafif ticari aracın güneşliğinde bulunan kan örneklerinin Hilmi Yıldız ile eşleştiği belirtilmişti.

Kazada hayatını kaybeden Hüseyin Kamil Yıldız'ın amcası, müşteki sanık Hilmi Yıldız hakkında açılan dava, mahkeme dosyasıyla birleştirilmişti.

Sanıklar hakkında, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Kaynak: AA / Burak Uçar
Bakan Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu

Bakan Gürlek, Haluk Levent'le ilgili vahim iddiayı doğruladı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya bu görüntüyü konuşuyor: Selde ilerlerken motoru mu düştü?

Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yaptı! Gerçek çok başka çıktı
Aslan düğmeye bastı! İmzayı atarsa yer yerinden oynar

Aslan'dan yılın operasyonu! Türkiye'de yer yerinden oynayacak
Konserde başına gelenler pes dedirtti: Erkekler, sizi artık anlıyorum

Konserde 4 kadının tacizine uğradı, anlattıkları pes dedirtti
Yasemin Kay Allen'i çıldırtan iddia! Yasal süreç başlattı

Yasemin'i çıldırtan iddia! Mahkemenin yolunun tuttu

Fatih Altaylı'nın da Haluk Levent'le ilgili tavrı netleşti

Haluk'u satan satana! Fatih Altaylı'nın tavrı da netleşti

Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: 15-18 yaş arasına müebbet verilebilecek

15-18 yaş arasına müebbet geliyor! İşte yeni düzenlemenin detayları
Bunu yapan ev sahipleri yandı: Hapis cezası var

Bunu yapan ev sahipleri yandı: Hapis cezası var