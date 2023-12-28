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Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 10 ölü, 59 yaralı

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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde meydana gelen zincirleme kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 59 kişi yaralandı. Kazaya karışan 7 araçtan 6'sının sürücüsü gözaltına alındı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 10 kişinin öldüğü, 59 kişinin yaralandığı zincirleme kazaya karışan araçlardan 6'sının sürücüsü gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiye göre, kazaya karışan 3 otobüs ve 1 tırın da bulunduğu 7 aracın sürücüsü hakkında gözaltı kararı verildi.

Sürücülerden 6'sı gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan bir yaralı sürücü hakkında ise tedavisinin ardından gözaltı işlemi yapılacak.

Kaynak: AA / Güncel

Sakarya Marmara Gözaltı Trafik Kaza Dünya Güncel Haberler

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