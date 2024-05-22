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Kuzey Marmara Otoyolu'nda Yangın Çıkan Cip Kullanılamaz Hale Geldi

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Kuzey Marmara Otoyolu Kurnaköy Gişeleri yakınında seyir halinde olan 34 HAS 44 plakalı cipte yangın çıktı. Sürücü aracını emniyet şeridine çekerek itfaiyeye ihbarda bulundu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, ancak araç kullanılamaz hale geldi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halinde yangın çıkan cip kullanılamaz hale geldi.

Kuzey Marmara Otoyolu Kurnaköy Gişeleri yakınında Ankara istikametine seyreden 34 HAS 44 plakalı cipte, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Aracını emniyet şeridine çeken sürücü itfaiyeye ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Güncel

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