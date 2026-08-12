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Viyadükte Mahsur Kalan Keçi Kurtarıldı

Viyadükte Mahsur Kalan Keçi Kurtarıldı
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir viyadüğün ayağında mahsur kalan keçi, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin halatlarla gerçekleştirdiği çalışma sonucu güvenli bir şekilde kurtarıldı.

KUZEY Marmara Otoyolu'nda viyadüğün ayağında mahsur kalan keçi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde bir viyadükte meydana geldi. Viyadüğün ayağında keçinin mahsur kaldığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, halatlarla viyadükten aşağı inerek keçinin bulunduğu bölgeye ulaştı. Keçi, ekiplerin çalışmasıyla güvenli şekilde bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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