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Sakarya'da otoyolda uyuşturucu sevkiyatı yapan 1 zanlı tutuklandı

Sakarya'da otoyolda uyuşturucu sevkiyatı yapan 1 zanlı tutuklandı
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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde durdurulan 2 araçta 1 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ve sentetik ecza hap ele geçirildi. 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde durdurulan ve içinde uyuşturucu madde ele geçirilen 2 araçta yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

İstanbul'dan Ankara'ya uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı tespit edilen 2 araca Kuzey Marmara Otoyolu Adapazarı gişelerinde operasyon düzenlendi.

Araçlarda yapılan aramada 1 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu, 5 sentetik ecza hap ve uyuşturucu madde paketlemede kullanılan 40 poşet ele geçirildi.

Yakalanan 3 şüpheliden A.Ü. (54) savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, C.G. (54) ve M.A. (48) ise adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden C.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken M.A. ise tutuklandı.

Kaynak: AA / Burak Uçar
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