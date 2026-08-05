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Kuzey Marmara'da Tır Yangını Söndürüldü

Kuzey Marmara'da Tır Yangını Söndürüldü
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Kuzey Marmara Otoyolu Nakkaş mevkiinde bir tırda çıkan yangın, otluk alana sıçradı; itfaiye müdahalesiyle söndürüldü. Tır kullanılamaz hale gelirken ölen ya da yaralanan olmadı, trafik kontrollü sağlandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kuzey Marmara Otoyolu Nakkaş mevkii Edirne istikametinde bir tırda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Tırda başlayan yangın yol kenarında bulunan otluk alana da sıçradı. İtfaiye ekipleri tırda ve otluk alanda çıkan yangını söndürdü.

Yangında tır kullanılamaz hale gelirken ölen ya da yaralanan olmadı. Otoyolda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Yangının çıkış nedeni ise incelemelerin ardından netleşecek.

Kaynak: AA
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