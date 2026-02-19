Kuzey Marmara Otoyolu'nda devrilen tanker trafiğe neden oldu
Çatalca mevkisinde devrilen tanker nedeniyle yolun üç şeridi trafiğe kapatıldı, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.
Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca mevkisinde devrilen tanker nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
Otoyolun Çatalca 2 Tüneli içerisinde seyir halindeki tanker henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle dört şeritli yolun üç şeridi trafiğe kapatılırken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.
Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Alper Korkmaz