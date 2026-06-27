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Kuzey Marmara Otoyolu'nda minibüse çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda minibüse çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
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Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde motosikletin minibüse arkadan çarpması sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde minibüse çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Otoyolun Ankara istikameti İzmit ilçesi Akmeşe yol ayrımı mevkisinde S.Ö. idaresindeki 34 BC 5343 plakalı motosiklet, aynı yönde ilerleyen sürücüsü öğrenilemeyen 07 BBR 701 plakalı minibüse arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Kocaeli Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

S.Ö'nün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Sefa Tetik
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