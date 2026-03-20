Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyerlere çarpan minibüs takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyerlere çarpan minibüs takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
Çekmeköy'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüs takla attı. Kazada bir yolcu hayatını kaybederken, şoför ağır yaralandı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ÇEKMEKÖY Kuzey Marmara Otoyolu'nda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, bariyerlere çarparak takla attı. Kazada araçtaki yolcu hayatını kaybederken, şoför ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Hüseyinli Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 VH 2597 plakalı minibüs, bariyerlere çarparak takla attı. Savrulan minibüs, refüjü de aşıp yan yattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde araçtaki yolcunun hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan minibüs şoförü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yan yatan minibüs çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD, fiyatları düşürmek amacıyla denizdeki İran petrolüne uygulanan yaptırımları kaldırabilir

Trump köşeye sıkıştı! İran'da ilk tavizi vermeye hazırlanıyor
Netanyahu konuşurken, İran İsrail'in rafinelerini füzelerle vurdu

Tehditler savururken, İsrail'in kalbine füze yağdırdılar
Vitor Pereira'nın Nottingham'ı milli yıldızımızı penaltılarda eledi

Pereira'nın Nottingham'ı milli yıldızımızı penaltılarda eledi
ABD'den Kuveyt, BAE ve Ürdün'e 16 milyar dolarlık silah satışı

İran vurdukça Trump kazanıyor! Milyarlarca dolarlık satışlar yapılacak
Rusya: Fiyatlar yükselirse akaryakıt ihracatını yasaklayabiliriz

Rusya'dan tüm dünyayı tedirgin eden mesaj: Hızla yasaklarız
Netanyahu hala dünyayı yaşadığına inandırmaya çalışıyor

Hala yaşadığına inandırmaya çalışıyor! Toplantıya giriş sözleri bomba
Vitor Pereira'nın Nottingham'ı milli yıldızımızı penaltılarda eledi

Pereira'nın Nottingham'ı milli yıldızımızı penaltılarda eledi
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor

Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor
Fenerbahçe'den giden Messi oluyor! Amrabat harika golle takımına turu getirdi

Fener'den giden Messi oluyor! Bu harika golle takımına turu getirdi