Kuzey Marmara Otoyolu'nda Lastik Yüklü Dorse Yangını
Sakarya kesiminde meydana gelen yangında, lastik yüklü dorsenin alev alması sonucu araç ve lastikler kullanılamaz hale geldi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya kesiminde lastik yüklü dorsede çıkan yangın hasara neden oldu.
Otoyolun İstanbul istikameti Sakarya-Kocaeli sınırı Akmeşe mevkisinde P.A. yönetimindeki yabancı plakalı kamyona bağlı dorsede, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Araç lastiği yüklü dorseyi kamyondan ayıran sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle dorse ve araç lastikleri kullanılamaz hale geldi.