Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 2 ölü

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde kamyonetin otomobile çarpması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden Ö.A'nın kullandığı kamyonet, Sevindikli mevkiinde A.S. idaresindeki otomobile arkadan çarptı.

KAZA SONRASI KAMYONET DEVRİLDİ

Savrulan kamyonet devrilirken, otomobil yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra durabildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

BAYRAM ZİYARETİNDEN DÖNÜYORLARDI

Ailesiyle bayram ziyareti için gittiği Hatay'dan döndüğü öğrenilen otomobilin sürücüsü A.S. kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesinde, kızı S.S. (17) ise kaza yerinde hayatını kaybetti.

Otomobildeki 2 ve kamyonetteki 2 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. S.S'nin cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Körfez Asri Mezarlığı morguna götürüldü. Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan İstanbul istikametindeki ulaşım, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.