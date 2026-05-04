Kuzey Marmara Otoyolu'nda duvara çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Otoyolun Ankara istikameti İzmit ilçesi T3 Tüneli mevkisinde B.D'nin idaresindeki 81 ACM 376 plakalı otomobil, tünel girişinde duvara çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücünün, yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu