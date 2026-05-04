Haberler

Kuzey Marmara Otoyolu'nda duvara çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Kuzey Marmara Otoyolu'nda duvara çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Otoyolun Ankara istikameti İzmit ilçesi T3 Tüneli mevkisinde B.D'nin idaresindeki 81 ACM 376 plakalı otomobil, tünel girişinde duvara çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücünün, yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu
Putin, Zafer Günü vesilesiyle 8-9 Mayıs’ta Ukrayna’da ateşkes ilan etti

Tüm dikkatler İran'dayken, Putin'den sürpriz ateşkes kararı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da 4-1'lik ağır yenilginin nedeni ortaya çıktı

4-1'lik hezimetin nedeni ortaya çıktı
Bülent Arınç'tan İBB Başkanvekili Nuri Aslan'a ziyaret

"Tutuklama kardeşim" demişti! Ziyaret ettiği CHP'li dikkat çekici
12 yaşındaki çocuk derede boğularak hayatını kaybetti

Kahreden olay! Küçücük bedenini battaniyeye sardılar
İçişleri Bakanlığı: Geri dönen Suriyeli sayısı 1 milyon 407 bin 568

İşte Türkiye'den ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Galatasaray'da 4-1'lik ağır yenilginin nedeni ortaya çıktı

4-1'lik hezimetin nedeni ortaya çıktı
Doğum gününde kıskançlık kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

Kafedeki doğum günü kutlaması kana bulandı
İlk görüşmeler yapıldı! Fenerbahçe golcü transferinde bombayı patlatıyor

İlk görüşmeler yapıldı! Fenerbahçe golcü transferinde bombayı patlatıyor