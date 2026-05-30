Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde bayram trafiği yoğunluğu sürüyor / Haber eklendi
Kuzey Marmara Otoyolu'nun İzmit geçişinde bayram trafiği öğle saatlerinde başladı, akşam da devam ediyor. Yoğunluk Körfez ve Dilovası mevkilerinde artarken, otoyol jandarması radar denetimi yapıyor. Yoğunluğun yarın akşama kadar sürmesi bekleniyor.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun İzmit ilçesi geçişi Çayırköy mevkisi İstanbul yönünde öğle saatlerinde başlayan bayram trafiği akşam saatlerinde de devam ediyor. Trafik yoğunluğu Körfez ilçesi Sevindikli ve Dilovası ilçesi Denizli mevkilerinde artıyor. Otoyol jandarması, radar ile hız kontrol uygulaması gerçekleştirirken, meydana gelen yaralanmalı ve hasarlı trafik kazalarına da müdahale ediyor. Otoyoldaki yoğunluğun yarın akşam saatlerine kadar sürmesi öngörülüyor.
Haber-Kamera: Ardacan UZUN/İZMİT(Kocaeli),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı