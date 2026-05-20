Kuzey Marmara Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı kaza trafik yoğunluğuna neden oldu
Kuzey Marmara Otoyolu Riva mevkisinde bir otomobilin tıra çarpmasıyla 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralanan olmazken, trafik yoğunluğu oluştu. Jandarma ekipleri müdahale ederek yolu temizledi.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı trafik kazası nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.
Otoyolun Riva mevkisinde Edirne istikametinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, aynı istikamette ilerleyen tıra yandan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan tır önce kamyona, ardından da bariyerlere çarparak yolun dışına çıktı.
Kazada yaralanan olmazken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler yolda önlem alırken, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
Kaynak: AA / Ali Cevahir Aktürk