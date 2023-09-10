Kuzey Marmara'da Motosiklet Turu Faciası: Genç Hayatını Kaybetti

Kuzey Marmara Çatalca-Esenyurt istikametinde 3 arkadaşın motosikletleriyle çıktığı tur faciayla sonuçlandı. Arkadaşının motosikletine çarparak bariyerlere savrulan ve kaskı kafasından çıkan genç hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kuzey Marmara Çatalca- Esenyurt istikametinde 3 arkadaşın motosikletleriyle çıktığı tur faciayla bitti. Arkadaşının motosikletine çarparak bariyerlere savrulan ve kaskı kafasından çıkan genç hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.30 sıralarında Kuzey Marmara Çatalca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 arkadaşıyla birlikte motosiklet turu yapan Çağdaş Ateş, Kumburgaz sapağına mevkiinde ismi öğrenilemeyen bir diğer motosikletli arkadaşına çarparak bariyerlere savruldu. Kaza esnasında kaskı kafasından çıkan Ateş, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olaya karışan yaralı diğer motosikletli arkadaşları ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

"Sonunda ölüm var demişler, kasktan duymamışız"

Hayatını kaybeden Çağdaş Ateş'in sosyal medya profiline yazdığı yürekleri dağladı. Profilde, "Sonunda ölüm var demişler, kasktan duymamışız" yazan Ateş'in cenazesi, Çatalca Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. - İSTANBUL