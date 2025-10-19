Haberler

Kuzey Makedonya'da Yerel Seçimler Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Makedonya'da yeni belediye başkanları ve meclis üyeleri için oy verme işlemi başladı. 1.8 milyon kayıtlı seçmen, 3.480 seçim merkezinde oy kullanıyor. Seçimde yaklaşık 10.490 aday yarışacak.

Balkan ülkesi Kuzey Makedonya'da yerel seçim için oy kullanma işlemi başladı.

Ülkedeki seçmenler, yeni belediye başkanı ve meclis üyelerini belirlemek üzere yerel saat ile 07.00'den itibaren oylarını kullanmak üzere sandık başına gidiyor.

Kayıtlı 1 milyon 832 bin 415 seçmen, 3 bin 480 seçim merkezinde açılan sandıklarda yerel saatle 19.00'a kadar oy kullanabilecek.

Seçimde, yerel yönetimler için 309'u belediye başkanı adayı olmak üzere yaklaşık 10 bin 490 aday yarışacak.

Bugün yapılan seçimde yüzde 50'den fazla oy alamayan adayların bulunduğu belediyelerde, ikinci tur 2 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Yerel seçimlerin 4 yılda bir yapıldığı Kuzey Makedonya'da seçmenler, 81 belediye başkanını ve belediye meclis üyelerini belirleyecek.

Bu yıl 8'incisi düzenlenen yerel seçimler daha önce 1996, 2000, 2005, 2009, 2013, 2017 ve 2021 yıllarında yapıldı.???????

Türkiye Yüksek Seçim Kurulu'ndan iki kişi olmak üzere 644'ü yabancı ve 807'si yerel toplam 1451 gözlemci akredite edildi.

Ülkede dün, yaşlılar, hapishane, huzurevindeki vatandaşlar oy hakkını kullanmıştı.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju - Güncel
Rus basınından olay iddia! Putin Aliyev'i aradı, darbe girişimi son anda engellendi

Telefon beklemediği yerden geldi, darbe girişimi son anda engellendi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
RAMS Başakşehir'in golü VAR'a takıldı

Ülkenin konuştuğu pozisyon
Araç satışlarına yeni harç geliyor

Araç alıp satacaklara kötü haber! Kasım ayında yürürlüğe giriyor
Acun Ilıcalı'ya bir müjde daha! Üst üste ikinci galibiyet

Acun'a bir müjde daha geldi
Sürücülerin isyanı sonuç verdi! Tabelalar söküldü, hız limitleri değişti

Tepkiler sonuç verdi! Karışıklık son buldu, hız limitleri değişti
RAMS Başakşehir'in golü VAR'a takıldı

Ülkenin konuştuğu pozisyon
Çöp dolu evde annesinin cesediyle 1 ay yaşadı

Akılalmaz olay! Annesinin cesediyle birlikte günlerce bu evde yaşadı
Düğünden sonra altınları çantaya dolduran damat, soluğu kuyumcuda aldı

Düğünden sonra altınları çantaya doldurup kuyumcuya koştu
Okan Buruk hakeme demediğini bırakmadı: Allah herkese sabır versin

Hakeme demediğini bırakmadı: Allah herkese sabır versin
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi

Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, milli oyuncu McCowan'a imza attırdı

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Milli yıldız 7 aylığına imza attı
Fatih Ürek'ten endişelendiren haber: Beyin sapında hasar iddiası

Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Fatih Ürek'ten kötü haber
Ronaldo yine attı, Al Nassr rakibini beşledi

Ne yaparlarsa yapsınlar durmuyor! Bu adam 40 yaşında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.