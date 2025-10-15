Kuzey Makedonya'da Türk Enstrümanlarıyla Müzik Atölyesi Açıldı

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Türk enstrümanlarının kullanımının öğretileceği "İki Kültür-Tek Ritim" müzik atölyesi hayata geçirildi.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Türk Kültür Merkezi desteğiyle Devlet Müzik ve Bale Eğitim Merkezi "İliya Nikolovski-Luy" Geleneksel Müzik ve Dans Bölümü tarafından icra edilecek "İki Kültür-Tek Ritim" atölyesinin açılışı, YEE Üsküp'te yapıldı.

YEE Üsküp Müdürü Yunus Dilber, okulun öğretmen ve öğrencilerine programa katıldıkları için teşekkür etti.

Dilber, "Başakşehir Belediyesi bize Türk enstrümanları hediye etmişti. Öğretmenlerimizle bu enstrümanları buluşturmak istediler. İnşallah yedi hafta boyunca teorik ve pratik dersler burada yapılacak." dedi.

Okulun halk müziği ve oyunları öğretmeni Gordana Taseva İlievska da YEE'ye desteklerinden dolayı teşekkür ederek atölyeye katılacak öğrencilere başarılar diledi.

Bu süreçte öğrenecekleri enstrüman ve müziği icra etmek için YEE Üsküp'ün desteğiyle kentteki Filarmoni Salonu'nda 23 Aralık'ta konser düzenleyeceklerinin bilgisini veren Taseva, "Bugün atölyemize teorik bir dersle yani Türkiye'den bize ulaşan enstrümanlarla halk müziğine girişle başlayacağız." diye konuştu.

Halk enstrümanları öğretmeni Oliver Nastovski ise öğrencilik yıllarında utla tanıştığını belirterek o dönem öğretmenlerinin bütçe ayırarak bu enstrümanla kendilerinin tanışmasına vesile olduklarını söyledi.

Okulda enstrüman alanına odaklandığını aktaran Nastovski, her enstrümanın öncelikle pratik gerektirdiğini dile getirdi.

Nastovski, "Öğrencilerime her zaman şunu söylerim; bir enstrümanda pratik yapmadan başarı elde edemeyiz. Yüzde bir yetenekli olabilirsiniz, gerisi tamamen pratiktir." diye konuştu.